В окупованому Криму судитимуть за екстремізм українця, побитого екс-беркутівцем - правозахисники

В окупованому Криму судитимуть за екстремізм українського активіста Ігоря Мовенка, який раніше намагався домогтися розслідування за фактом нападу на нього колишнього співробітника спецпідрозділу МВС «Беркут». Як повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи, Мовенко 26 жовтня в УФСБ Севастополя вручили постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), за якою йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

«Кримінальну справу стосовно Ігоря Мовенка порушили за коментар, який він, за версією слідства, написав влітку 2016 року в групі «Крим-Україна» у соціальній мережі «ВКонтакте». У коментарі можна почути думку про необхідність насильницьких дій стосовно тих, хто брав участь в окупації Криму. На даний момент ФСБ розглядає такий коментар не з точки зору небезпеки для людей, а з точки зору ворожнечі до Росії і факту анексії. Оскільки коментар демонструє явну незгоду з окупацією півострова, то ФСБ може вести розслідування з політичних мотивів. Також про вибірковість ФСБ у застосуванні «екстремістських статей» говорить той факт, що справу проти Мовенка відкрили після того, як він намагався домогтися розслідування нападу на нього колишнього співробітника МВС України «Беркут». А коментар був опублікований набагато раніше, і тоді не привернув уваги ФСБ. За побиття українця так ніхто і не був притягнутий до відповідальності, а проти самого потерпілого відкрили кримінальну справу за «екстремістською статтею», - повідомляють правозахисники.

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У квітні 2017 року Мовенку було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Правозахисники нагадують, що 7 вересня 2016 року Мовенка побили в Севастополі за розміщену на рамі його велосипеда символіку батальйону «Азов». Медики діагностували у Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

Нападник на Мовенка виявився співробітником поліції. Однак справу за побиття українця тоді не відкрили. Замість цього в Гагарінському районному суді Севастополя 22 вересня відбулося судове засідання, на якому потерпілого Мовенка оштрафували на 2000 рублів «за поширення нацистської символіки».

Кримчанин намагався змусити співробітників поліції порушити справу за фактом його побиття. Він писав офіційні листи до «Слідчого комітету», «прокуратури» та «поліції» Севастополя, але безрезультатно. Кримській правозахисній групі стало відомо ім'я «беркутівця», який у Севастополі побив Мовенка, - це колишній співробітник підрозділу особливого призначення МВС України «Беркут» Володимир Суходольський, який у 2014 році зрадив присязі, і наразі служить у російській поліції.

Раніше стало відомо, що октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт викраденому в Республіці Білорусь 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.