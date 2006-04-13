Аварія на проспекті Перемоги в Києві: є жертви

Сьогодні близько 5-ти години ранку в Києві на проспекті Перемоги (недалеко від ст. м. Берестейська) зіткнулися автомобілі "Мерседес G-500" і "Жигулі". В результаті аварії загинуло двоє людей: водій і пасажир вітчизняного авто.

Як повідомляє кореспондент Magnolia-TV.comз місця події, водій джипа одержав травми і був госпіталізований каретою "швидкої" допомоги. Обставини ДТП і винуватця події з`ясує слідство.