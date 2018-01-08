У центрі Житомира до Різдва встановили шість льодових скульптур (фото)

Сьогодні о 18 годині у центрі Житомира урочисто відкрили льодові скульптури, які за спонсорські кошти встановили з нагоди Різдва Христового.

Як передає кореспондент УНІАН, з льоду виготовлено : оленя, янгола, Святого Миколая, собаку як символ 2018-го року, логотип Житомира та цифри «2018».

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Як розповіли журналістам під час презентації льодових скульптур, їх виготовила одна з київських фірм за кошти благодійного фонду. Усі фігури мають новорічну та різдвяну тематику та покликані радувати містян.

Льодові скульптури встановили на головній пішохідній вулиці Житомира — Михайлівській.

Захід провели у рамках Різдвяного ярмарку, що діє у центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі триває святкування Різдва Христового.