У Львові від страшної хвороби помер волонтер

У Львові помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Михайло Дідух.

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"Сьогодні після тривалої боротьби з важкою хворобою, пішов з життя наш товариш, волонтер, чудова людина – Андрій Бойко", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у Бойка діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, він пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак здолати хворобу не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк.