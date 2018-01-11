У Львові від страшної хвороби помер волонтер
21:02, 11 січня 2018Суспільство
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Майже рік Андрій Бойко боровся з онкологічним захворюванням.
Бойко помер 11 січня / фото facebook.com/mikhail.didukh.3
У Львові помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Михайло Дідух.
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"Сьогодні після тривалої боротьби з важкою хворобою, пішов з життя наш товариш, волонтер, чудова людина – Андрій Бойко", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, у Бойка діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, він пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак здолати хворобу не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк.
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