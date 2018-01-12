У Чорному морі українські вертольоти провели спільні тренування з кораблем ВМС США

Морська авіація Військово-морських сил Збройних сил України та корабель ВМС США Carney провели у Чорному морі спільні тренування за стандартами НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, були проведені тренування типу PASSEX: спільні дії морської авіації ВМС ЗС України і корабля ВМС США у морі.

Відзначається, що вітчизняні ВМС провели спільні тренування типу PASSEX з американським кораблем USS Carney (DDG 64), мета яких - відпрацювання взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня сумісності.

Під час тренувань вертольоти українських ВМС Ка-27ПЧ і Ка-27пр у складних метеоумовах здійснили більше десяти посадок на борт американського корабля, провели розвідку і спостереження за надводною обстановкою.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки заступника командувача ВМС ЗСУ з бойової підготовки капітана 2-го рангу Андрія Куриленка, відпрацювання подібних спільних елементів стає «звичною для нас справою».

«Але, безумовно, кожне таке тренування стає доброю нагодою для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами за сучасними стандартами», - акцентував Куриленко.

У прес-центрі уточнили, що есмінець ВМС США перебував в Одесі з дружнім візитом до 11 січня.

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 січня в Одеський морський порт увійшов американський ракетний есмінець Carney.

Згідно із заявою командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту Carney DDG64 - проведення операцій із забезпечення безпеки на морі і зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО.

Пізніше представник ВМС ЗСУ повідомив УНІАН, що між українськими та американськими військовими моряками планується проведення спільних тренувань.