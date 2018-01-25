Затриманий у Румунії екс-директор "Укрспирту" очолював банду, що планувала вбивство Авакова - ГПУ

Учасників злочинної групи на чолі з колишнім генеральним директором "Украспирту" Михайлом Лабутіним підозрюють в умисному вбивстві та кількох замахах, у тому числі у плануванні вбивства Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Вона зазначила, що 19 грудня 2017 року "одночасно проведено понад 60 обшуків у різних регіонах України та затримано шістьох активних учасників злочинної організації, Керівника злочинної організації, яким є колишній директор ДП "Укрспирт".

«За результатами розслідування встановлено, що учасники злочинної організації вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва, серед яких: умисне вбивство 30.05.2017 радника директора ДП «Укрспирт»; замах на умисне вбивство 29.03.2017 заступника керівника ДП «Укрспирт»; замах на умисне вбивство 01.05.2017 президента однієї із спортивних федерацій, з використанням протипіхотної міни; замах на умисне вбивство 23.06.2017 приватного підприємця, з використанням саморобного вибухового пристрою. Крім того, встановлено, що учасники зазначеної злочинної організації планували вчинення умисних вбивств інших осіб, серед яких і Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б», - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Румунії затримали екс-гендиректора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.