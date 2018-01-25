В Румунії затримано екс-гендиректора "Укрспирту"

18:52, 25 січня 2018
Політика
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Деталі затримання будуть оприлюднені пізніше.

Лабутін підозрюється у розтраті 172,5 млн грн / фото ukrspirt.com

В Румунії затримано колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.

Цю інформацію УНІАН підтвердив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. «Факт підтверджуємо, деталі будуть оприлюднені трохи згодом», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Лабутін підозрюється у розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 28,2 млн грн.

У січні 2016 року Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови державного підприємства «Укрспирт» Юрія Лучечка, який обіймав посаду радника директора підприємства.

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