Експерти ПАРЕ оглянуть колишній кабінет Кучми

...у рамках розслідування справи Гонгадзе

Четверо експертів Парламентської Асамблеї Ради Європи, які проводять фоноскопічну експертизу плівок Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, прибули в Україну для проведення слідчих дій у колишньому кабінеті екс-президента Леоніда КУЧМИ у рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. Як зазначив співрозмовник агентства, безпеку експертам забезпечують бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа».

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