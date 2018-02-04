Україна на 90% виконала вимоги НАТО – Полторак

Україна на 90% виконала план адаптації ЗСУ до стандартів НАТО.

Україна на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр оборони України Степан Полторак.

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"Ми поставили перед собою амбітні плани з придбання стандартів Альянсу до кінця 2020 року – ми над цим працюємо. За підсумками двох років, відсоток виконання – 90% від запланованих заходів. Але ще раз кажу – це буде залежати від обставин, в яких ми будемо перебувати", – розповів міністр.

"В НАТО вступають не Збройні сили і не Міністерство оборони, а вступає країна в цілому, і для цього потрібно провести ряд серйозних реформ у всіх напрямах", – подчркнул він.

Як повідомляв УНІАН, за останні два роки контракт із ЗСУ підписали 130 тис. військовослужбовців.