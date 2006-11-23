З Південного залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів і персонал
12:34, 23 листопада 2006Суспільство
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Невідомий подзвонив вранці
У Києві невідомий “замінував” Південний залізничний вокзал
У середу о 5.45 у Києві до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що у приміщенні залізничного вокзалу Південний станції Київ-Пасажирський закладено вибухівку.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на час обстеження з вокзалу було евакуйовано близько 200 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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