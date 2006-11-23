З Південного залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів і персонал

У Києві невідомий “замінував” Південний залізничний вокзал

У середу о 5.45 у Києві до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що у приміщенні залізничного вокзалу Південний станції Київ-Пасажирський закладено вибухівку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на час обстеження з вокзалу було евакуйовано близько 200 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.