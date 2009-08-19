МВФ погодився допомогти Тимошенко написати бюджет

Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту державного бюджету України на 2010 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва МВФ в Україні з посиланням на Постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

«На запрошення уряду України експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту бюджету на 2010 рік. Це обговорення є підготовкою до приїзду місії МВФ наприкінці жовтня ц.р. для переговорів щодо третього перегляду програми в рамках угоди «стенд-бай», - зазначив М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила: «Для того щоб бюджетний процес проходив абсолютно прогнозовано, у повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила на 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію фахівців МВФ під керівництвом Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, щоб створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.