МВФ погодився допомогти Тимошенко написати бюджет
Експерти прибудуть на початку вересня
Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту державного бюджету України на 2010 рік.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва МВФ в Україні з посиланням на Постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.
«На запрошення уряду України експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту бюджету на 2010 рік. Це обговорення є підготовкою до приїзду місії МВФ наприкінці жовтня ц.р. для переговорів щодо третього перегляду програми в рамках угоди «стенд-бай», - зазначив М.АЛЬЄР.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила: «Для того щоб бюджетний процес проходив абсолютно прогнозовано, у повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила на 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію фахівців МВФ під керівництвом Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, щоб створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.