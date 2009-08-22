Світові ціни на нафту досягли 10-місячного максимуму

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю підвищилися, практично досягнувши максимальної позначки за десять місяців, у зв`язку із заявою глави Федеральної резервної системи США Бена Бернаке про поліпшення ситуації в світовій економіці, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,86 доларів - до 73,89 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,98 долара - до 73,89 долара за барель.