Масове отруєння солдатів на Київщині

Масове харчове отруєння у Білій Церкві на Київщині.

Як передає 5 канал, до лікарні потрапили майже 60 військовослужбовців з місцевої механізованої бригади. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних Сил України. Там твердять: життю солдатів нині нічого не загрожує, їхній стан стабільний. За попередніми даними, військовослужбовці отруїлися неякісними харчами.