Масове отруєння солдатів на Київщині

08:39, 26 серпня 2009
Суспільство
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До лікарні потрапили майже 60 військових

Масове харчове отруєння у Білій Церкві на Київщині. 

Як передає 5 канал, до лікарні потрапили майже 60 військовослужбовців з місцевої механізованої бригади. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних Сил України. Там твердять: життю солдатів нині нічого не загрожує, їхній стан стабільний. За попередніми даними, військовослужбовці отруїлися неякісними харчами.

 

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