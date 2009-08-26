Укрпромбанком зацікавилися шведи, американці і росіяни

Інтерес до участі в капіталі «Укрпромбанку» (м. Київ) виявили американські, російські і шведські компанії. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

«У період з червня по серпень на ім`я тимчасового адміністратора надійшли письмові пропозиції про бажання взяти участь в капіталі ТзОВ «Укрпромбанк» від американських, російських і шведських компаній. На сьогодні час з цими компаніями проводяться зустрічі і попередні переговори по суті питання», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Нацбанк зазначає, що 20 липня НБУ надіслав уряду оновлену пропозицію щодо рекапіталізації «Укрпромбанку» за рахунок бюджетних коштів.

Також, згідно з документом, правління НБУ 21 липня звернулося до КМУ щодо надання дозволу «Ощадбанку» прийняти зобов`язання «Укрпромбанку» перед фізичними особами.

У повідомленні вказується, що на 21 серпня регулятивний капітал «Укрпромбанку» мав негативне значення на рівні 8,993 млрд. грн., тоді як активи банку становили 14,804 млрд. грн. (без урахування резервів). При цьому його зобов`язання перед фізособами (без нарахованих відсотків) становили 6,795 млрд. грн., зокрема вклади, які підлягають компенсації через систему гарантування, – 5,684 млрд. грн.

За інформацією НБУ, на початок серпня клієнтами банку були понад 388 тис. українців.

«На сьогодні рішення щодо капіталізації ТзОВ «Укрпромбанк» за участю держави не прийняте. Рішення щодо передачі зобов`язань ТзОВ «Укрпромбанк» перед фізособами не прийняте», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» була введена тимчасова адміністрація НБУ із запровадженням мораторію на задоволення вимог кредиторів на півроку – максимально можливий термін згідно з чинним на той момент законодавством. З 5 серпня 2009 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів стосовно фінансового оздоровлення банків», яким можливість дії мораторію в комерційних банках продовжена до 1 року.

Минулого тижня виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявляв про те, що Нацбанк гальмує рішення питання про рекапіталізацію банку «Надра», а саме: не подає свої пропозиції про умови реструктуризації зовнішньої заборгованості.

НБУ 25 серпня спростував звинувачення в затягуванні процесу рекапіталізації «Укрпромбанку» і банку «Надра». У поширеному в ЗМІ повідомленні вказується, що НБУ не раз подавав свої пропозиції щодо рекапіталізації вказаних банків, останні з яких були направлені в Міністерство фінансів України 20 липня 2009 року.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогоднішньому засіданні уряду заявила, що Кабінет міністрів України підтвердив свої наміри брати участь у фінансовому оздоровленні проблемних банків, зокрема «Укрпромбанку».

ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закінчив перше півріччя 2009 року із збитками в 4,603 млрд. грн., у 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.