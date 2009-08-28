Від грипу A/H1N1 у світі вже померли понад 2,8 тис. людей

Від грипу A/H1N1 у світі померло понад 2,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд)

«На 28 серпня з урахуванням даних регіональних бюро ВООЗ, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, спричинених вірусом A/H1N1-2009 у світі становить 256337, включаючи 2851 випадок з летальним результатом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на 26 серпня кількість хворих на грип A/H1N1 в Росії зросло до 211 осіб.

Сьогодні в Ізраїлі від грипу A/H1N1 померла громадянка Росії.