Платники податку на прибуток можуть вносити до бюджету авансові платежі

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (БЮТ) пропонує платникам податку на прибуток підприємств вносити до бюджету авансові платежі.

Це передбачено проектом закону №5082 від 1 вересня 2009 р., текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

«Протягом звітного року платники податку, за винятком нерезидентів і виробників сільськогосподарської продукції, платять до бюджету в перший і третій місяць кожного календарного кварталу авансові внески з податку на прибуток, визначені як 1/12 суми нарахованого податку на прибуток за попередній календарний рік», - йдеться у законопроекті.

Авансові внески платяться до бюджету до 20 числа першого і третього місяців кожного календарного кварталу. Платник податку зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, наперед сплаченого протягом такого звітного періоду. У разі, коли сума сплаченого авансового внеску перевищує суму податкових зобов`язань цього платника податку за звітний період, різниця переноситься у зменшення податкових зобов`язань майбутніх податкових періодів.