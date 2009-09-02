Завтра в Україні - дощі, грози, град

3 вересня у західній та північній частині України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, вночі та вранці місцями туман.

На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні грозові дощі, місцями сильні дощі, в окремих районах град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в Карпатах та на Прикарпатті 3-8°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 28°, в Карпатах 13-18°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 20-25°. По м. Києву температура 12-14°, вдень 21-23°.

2 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°, в Дніпрі біля Києва 20°