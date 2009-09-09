У Київському метро знову дозволили пересувну торгівлю

Київська міська державна адміністрація дозволила пересувну торгівлю на території Київського метрополітену. Про це говориться у відповідному розпорядженні КДМА, повідомляють «Подробиці».

Згідно з цим розпорядженням, міськадміністрація анулювала пункт свого розпорядження від 24 лютого 2005 року, що забороняє укладати договори на розміщення пересувної торгівлі на території комунальних підприємств «Київський метрополітен», «Київпастранс» і «Київавтодор».

При цьому міськадміністрація дозволила Київському метрополітену укладати з підприємцями тимчасові договори на право розміщення пересувних лотків, столів і рундуків строком до одного місяця з правом переукладення.

Також підприємство спільно з головним управлінням Міністерства внутрішніх справ у Києві має ліквідовувати пересувні торгові точки тих підприємців, які торгуватимуть без договорів.

Крім того, адміністрація затвердила асортимент товарів, продаж яких дозволено в об`єктах пересувної торгівлі в метро. У цьому переліку - книги, друковані ЗМІ, сувеніри, квіти, батарейки, картки для поповнення рахунку і канцелярські товари.