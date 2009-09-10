Світові ціни на нафту підвищилися
01:54, 10 вересня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 9 вересня продовжили зростання на тлі слабшого долара і очікування інвесторами результатів засідання ОПЕК, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,20 дол. - до 71,31 дол. за баррель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів збільшилася на 0,42 дол. - до 69,84 дол. за баррель.
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