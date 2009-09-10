Долар і євро на міжбанку падають

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань, що продовжувалося, – 8,4140/8,4675 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2720/0,2740 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 12,2610/12,3230 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,4568/1,4570 дол./євро (у середу - 1,4481/1,4483 дол./євро).

У середу Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.