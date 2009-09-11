На шахті, де 5 вересня був вибух, знайшли тіло ще одного загиблого

У Донецьку на непрацюючій шахті імені 60-річчя Радянської України (ДП «Укрвуглеторфреструктуризація»), де 5 вересня стався вибух, рятувальники знайшли тіло ще одного, вже другого, загиблого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області, тіло загиблої людини було виявлено і піднято з шахти у четвер, 10 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня о 20.40 під час несанкціонованого спуску кількох чоловік у шахту імені 60-річчя Радянської України стався вибух газо-повітряної суміші. Шахта перебуває на реструктуризації впродовж двох років. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє з опіками у тяжкому стані були госпіталізовані.

Загиблі й постраждалі були працівниками фірми «Донбасресурси», що вела роботи з демонтажу шахтного устаткування на поверхні.