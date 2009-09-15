Шандра: бюджет має 4 головні завдання

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА вважає, що фінансування МНС має становити 2,5% від витратної частини державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив учора на прес-конференції у Вінниці, де перебував з робочою поїздкою.

«Я вважаю, що якби від витратної частини держбюджету витрачалось 2,5%, то МНС та рятівникам цього б вистачало. Це невелика сума, і вона абсолютно реальна, не дивлячись на фінансову кризу. Я вважаю, що вона має виконуватись. На жаль, сьогодні це 1,6-1,7% від витратної частини держбюджету», - повідомив В.ШАНДРА.

Він переконаний, що фінансування МНС наступного року буде збільшено.

«У тому, що у 2010 році буде збільшено фінансування МНС, я переконаний, а наскільки буде збільшено – ми подивимось і зробимо усе, щоб було більше», - сказав В.ШАНДРА.

Він також назвав чотири пункти, які обов’язково мають бути передбачені у витратній частині держбюджету на 2010 рік.

«Я переконаний, що витратна частина бюджету має йти на забезпечення соціальних стандартів (це лікування, освіта, забезпечення пенсією), друге – збереження територіальної цілісності – це оборона, трете – це захист від криміналітету і дотримання законодавства й четверте – це безпека життєдіяльності (фактично МНС). Я вважаю ці чотири пункти, які держава має внести до витратної частини бюджету, обов’язковими. А далі – є додаткові кошти – можна фінансувати і сільське господарство, і промисловість, і всі інші галузі», - пояснив свою позицію В.ШАНДРА.