Україна розраховує на збільшення транзиту російської нафти без прив`язування «до білоруської ситуації». Про це в коментарі УНІАН щодо припинення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба» через Білорусь до Польщі і Німеччини повідомив радник голови правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр ДІКУСАРОВ.

«Можу тільки підтвердити ту інформацію, що була до свят, про збільшення обсягів транзиту російської нафти через Україну, згідно з підписаною угодою між «Укртранснафтою», «Транснафтою» і «ТНК-ВР», до 9 млн. тонн на рік», - сказав він.

Він також повідомив, що йдуть переговори щодо збільшення обсягів транзиту до 12 млн. тонн на рік. «Це без прив`язування до білоруської ситуації», - зазначив О.ДІКУСАРОВ.

Він не виключив можливості, що рівень транзиту через Україну може коригуватися через припинення транзиту нафтопроводом «Дружба». «При виникненні якихось надлишків російської нафти, гадаю, ми можемо розраховувати на збільшення транзиту», - сказав він, при цьому висловивши думку, що ситуація з припиненням транзиту через Білорусь тимчасова і незабаром буде розв’язана.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 7 на 8 січня припинено транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" через Білорусь.

ВАТ «Укртранснафта» і російська компанія «Транснафта» і міжнародна компанія ТНК-ВР 26 грудня підписали додаткову угоду до договору від 16 листопада 2004 року про прокачування не менш як 9 млн. тонн нафти на рік нафтопроводом «Одеса-Броди» у напрямку Мозир-Броди-МНТ «Південний» до 2010 року. Новий маршрут став альтернативою маршруту «Самотлор-Новоросійськ», яким раніше йшли основні обсяги російської нафти.

Новий маршрут «Самотлор-Мозир-Броди-МНТ «Південний» став вигіднішим на 0,05 долара за 1 тонну на 100 кілометрів.

Довідка УНІАН. Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший у світі нафтопровід. Побудований в радянські роки для транспортування нафти з Сибіру в країни Східної і Західної Європи. Загальна протяжність - близько 5200 км.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на 2 ділянки: північну (територією Білорусі, Польщі і Німеччини) і південну (територією України, Чехії, Словаччини і Угорщини).

Російський відрізок трубопроводу експлуатується компанією «Транснафта»; словацький - компанією Transpetrol, український – ВАТ "Укртранснафта".