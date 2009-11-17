Парламент погодився підтримати літакобудування

Верховна Рада прийняла в першому читані проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосував 291 народний депутат з 424, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає внесення змін до деяких законів України, зокрема Закону „Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні”, Закону „Про Єдиний митний тариф”, Закону „Про плату за землю”, Закону „Про податок на додану вартість”, Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”, Закону „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Закону „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, які створять сприятливі умови для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу та підвищення експортних можливостей вітчизняного літакобудування, модернізації авіаційних підприємств, збільшення обсягів виробництва та експорту конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів та авіаційного обладнання, зокрема шляхом надання пільг з оподаткування, спрощення митних процедур тощо.

Внаслідок надання вказаних пільг суттєво зменшаться витрати на виробництво продукції та цикл виробництва, що підвищить її конкурентоспроможність.