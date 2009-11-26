МЗС України не підтверджує інформацію про звільнення «Аріани»

Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про звільнення судна “Аріана” з 24 українцями на борту з піратського полону.

Про це кореспонденту УНІАН заявили у прес-службі МЗС.

Раніше агентство “Рейтер” повідомило, що сомалійські пірати звільнили судно “Аріана”. Про умови звільнення судна і стан моряків не повідомлялось.