Завтра в Україні - від 1 до 16° тепла

1 грудня на території України температура повітря коливатиметься від 1 до 16° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у перший день зими по всій території буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці, крім західних областей, місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 5-10°, у південних та західних областях - 8-13°; в Криму вночі - 7-12°, вдень - 11-16°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°.

У Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 6-8°.