ПФ має сплатити пенсіонерам у 13 разів більше грошей, ніж у нього є?

Пенсійний фонд досі виконує свої зобов’язання з пенсійних виплат лише завдяки отриманню позичок з державного бюджету. Так, з початку року на покриття дефіциту Фонд отримав з державного бюджету позики у сумі 32,6 млрд. грн., а погасив – 16,6 млрд. грн. Станом на 1 листопада 2009 року його заборгованість за отримані позички складає 16,0 млрд. грн., стверджується у аналітичній записці щодо фінансового стану Пенсійного фонду України за січень-листопад 2009 року, оприлюдненій прес-службою президента Віктора Ющенка.

З березня поточного року продовжується тенденція до зменшення у порівнянні з минулим роком суми власних надходжень Пенсійного фонду. У листопаді вона зменшилася на 158 млн. грн., а за підсумками 11 місяців на 2283 млн. гривень. Тож за підсумками на кінець року аналітики СП прогнозують дефіцит власних надходжень ПФ у розмірі 11,8 мільярдів гривень.

За січень-серпень, стверджується у аналітичній записці, залишок коштів бюджету Пенсійного фонду на кінець звітного періоду зменшився більш ніж у 3 рази (з 3,5 до 1,1 млрд. грн.). Це, вважають у СП, є загрозливим з огляду на те, що в бюджеті Пенсійного фонду не передбачено резерву коштів для забезпечення безперебійності виплати пенсій, а місячна потреба у коштах на сплати пенсій становить 13,5 млрд. гривень.