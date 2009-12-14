Тігіпко проти «ефектних напівзаходів» у системі зовнішнього тестування

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що зміни у системі зовнішнього оцінювання знань випускників треба впроваджувати поступово.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив,коментуючи повідомлення представників Українського центру оцінювання якості освіти про те, що в деяких регіонах кількість пунктів тестування буде скорочено вп’ятеро.

«Таке різке зменшення кількості пунктів тестування швидше нагадує емоційну реакцію на наявні проблеми, ніж їх системне вирішення, – заявив С.ТІГІПКО. – Технічні засоби контролю процесу тестування – це добре, але встановлення відеокамер або металошукачів, що перешкоджають використанню мобільників для отримання підказок, – все це лише ефектні напівзаходи».

«Потрібно вдумливо вивчити досвід нинішнього року, щоб не повторювати помилок. Зокрема, виключити корупцію з процедури отримання випускниками статусу пільговиків, – наполягає С.ТІГІПКО. – І, звичайно, потрібно бути дуже обережними у скороченні кількості пунктів тестування. Це рішення не має стати перешкодою для обдарованих дітей, яким з тих чи інших причин непросто добиратися до найближчого пункту тестування».

Кандидат у президенти наголосив, що «головна функція системи зовнішнього тестування випускників – відкрити доступ до бюджетних місць у вишах всім дітям, які готові наполегливо вчитися й потім працювати за обраною спеціальністю. Причому, незалежно від майнового стану батьків. Саме з цієї точки зору й повинна відбуватися зміна системи зовнішнього незалежного оцінювання знань».