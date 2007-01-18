Міліція закрила 16 автозаправних станцій

На Дніпропетровщині за результатами перевірки на ринку паливно-мастильних матеріалів органи внутрішніх справ призупинили діяльність 16 АЗС.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Основна причина - реалізація недоброякісної продукції. Встановлено 17 осіб, які вчинили злочини. Сума завданих збитків становить майже 1 млн. 816 тис. грн. За втручання правоохоронних органів знято з реалізації 619 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.