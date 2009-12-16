У Львові обстріляли бізнесмена

15 грудня біля під‘їзду житлового будинку на вулиці Трильовського у Львові невідомі обстріляли 44-річного заступника гендиректора торгового дому, що займається міжнародними перевезеннями вуглекислоти.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, нападників було двоє і вони скористалися пристроєм для стрільби пневматичними кулями.

«Потерпілий звернувся із заявою у Сихівський райвідділ міліції. Зараз проводяться слідчі дії з метою встановлення осіб нападників та мотивів нападу. Не виключено, що бізнесмена мали намір налякати, а не скоїти замах, адже зловмисники застосували пневматичну зброю, яка, на щастя, лише пошкодила одяг на потерпілому. За наявними фактами, розглядається версія хуліганських дій. Поки що кримінальна справа не порушувалась», - зауважив Д.ХАРЧУК.

Коментуючи УНІАН скоєний на нього напад, заступник генерального директора ТОВ «Торговий дім КАРБОН-ДІОКСАЙД» Василь ГРАБІНСЬКИЙ повідомив, що пов‘язує напад на нього виключно із «залякуванням з боку конкурентів»

«Інших мотивів нападу немає. Наша компанія займається міжнародними перевезеннями двоокису вуглецю, а монополістом на цьому ринку є ВАТ «Львівський хімічний завод», який має структуру ПП «Укртехгаз», що очолюється сином директора хімзаводу. А ми нещодавно вийшли на цей ринок», – сказав В.ГРАБІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що нападники відкрили стрілянину по ньому біля багатоповерхівки, у якій він мешкає, у Сихівському житловому мікрорайоні Львова.

«О 8-й ранку я пішов на роботу і коли вийшов з під‘їзду – почув постріли. На щастя, стріляли гумовими кулями. Зараз я перебуваю на лікарняному», - зазначив В.ГРАБІНСЬКИЙ.

Він наголосив на тому, що напад був заздалегідь спланований, адже двох підозрілих незнайомців вранці на сходах біля дверей його квартири бачив директор об‘єднання співвласників будинку - «начальник нашого будинкового ЖЕКу, як ми його називаємо», і виставив їх з під’їзду на вулицю.

«Вони мене очікували біля під’їзду будинку, а коли я вийшов - почали стріляти. Не знаю, що ще вони хотіли вчинити, очікуючи на мене біля квартири», – наголосив В.ГРАБІНСЬКИЙ.