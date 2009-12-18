Сніг у Києві чистять машини з бортовими комп’ютерами?

Снігоочисна техніка Києва працює в цілодобовому режимі, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор», вся спеціальна дорожня техніка міста - снігоочищувачі, солерозкидувачі, навантажувачі посипальних матеріалів, снігонавантажувачі, трактори з очисним обладнанням - готова до зими.

Всі 298 машин корпорації вже працюють на дорогах столиці, зазначають в КМДА. 80 із них оснащені солерозкидувальним обладнанням «SCHMІDT». Ці машини мають спеціальні бортові комп’ютери, які дозволяють дозувати реагенти автоматично. Комп’ютер враховує не лише погодні умови, а й швидкість руху автомобілів і, в залежності від цього, дозує сіль у діапазоні від 5 до 40 грамів на квадратний метр.

Окрім того, цілодобову вахту несуть спеціальні бригади працівників «Київавтодору». Вони забезпечені всім необхідним для термінової ліквідації снігових заметів та ожеледиці. Додатково розчищають майданчики на зупинках громадського транспорту ще 116-140 дорожніх працівників.

Наразі підприємствами корпорації заготовлено 30 тис. тонн спеціального протиожеледного реагенту – технічної солі.

З початку зими для обробки проїзної частини і тротуарів вже використано понад 2 тис. тонн технічної солі та 450 тонн фрікційних матеріалів. Тільки з початку снігопаду 17 грудня 2009 року, який продовжувався до 3-ї години ночі 18 грудня, службами КК «Київавтодор» використано 1 тис. 600 тонн технічної солі, зазначили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.