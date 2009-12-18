Укрзалізниця: потяги прибувають із затримками

Через складні метеорологічні умови рух поїздів не припиняється, але вони прибувають із затримками.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Укрзалізниці, у надзвичайно складних метеорологічних умовах основні зусилля залізничників зосереджені на забезпеченні безперебійного руху пасажирських та приміських поїздів.

Рух поїздів не припиняється, але вони прибувають із затримками, констатують в Укрзалізниці.

Для координації цих заходів на залізницях цілодобово працюють створені оперативні штаби.

Зокрема, упродовж останньої доби у ліквідації наслідків стихії були задіяні понад 15 тис. працівників залізничного транспорту та більше п’ятдесяти одиниць спеціальної техніки. Залізничники переконливо просять водіїв автотранспорту для власної безпеки суворо дотримуватися правил дорожнього руху при перетині переїздів і без крайньої потреби не сідати за кермо за умов засніженої дороги та ожеледиці.