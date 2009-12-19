Ціна російського газу для України - майже як у Європі

Оприлюднена ВАТ «Газпром» прогнозна ціна на російський газ для України у першому кварталі 2010 року порівнянна з цінами для європейських споживачів за вирахуванням транспортних витрат.

Про це УНІАН повідомив аналітик інвестиційної компанії Foyil Securities Ісмаїл САФАРАЛІЄВ.

За його словами, оголошена ціна істотно відрізняється від середньої ціни на газ у 2009 році (228 дол. за 1 тис. куб. м – УНІАН), а також від раніше озвученої середньої ціни на 2010 рік – 280 дол. за 1 тис. куб. м.

Аналітик нагадав, що ціна природного газу для України розраховується за спеціальною формулою, що враховує ціни на нафту і деякі нафтопродукти.

«За даними джерел у «Газпромі», ціна 280 доларів за тисячу кубометрів розраховувалася, виходячи із ціни на нафту – 58 доларів за барель. Зазначимо, що впродовж останніх кількох місяців нафта марки Brent котирувалася в межах 70-78 доларів за барель», – сказав І.САФАРАЛІЄВ. Він також нагадав, що наступного року для України вже не діятиме знижка на газ у розмірі 20%.

У той же час, на думку експерта, не варто очікувати якогось істотного підвищення ціни природного газу для кінцевих споживачів, оскільки «металургійні і хімічні компанії продовжують одержувати державні субсидії, що призводить до збитків компанії «Нафтогаз України».

Разом із тим, за оцінкою аналітиків інвестиційної групи (ІГ) «Сократ», збільшення тарифів на транспортування газу генеруватиме 800-1000 млн. дол. зростання балансу торгівлі послугами для України. Водночас, на їхню думку, підвищення на 20% ціни на газ у 2010 році приведе до додаткових витрат на імпорт газу у розмірі 1,6 млрд. дол. «Ми вважаємо це доступним для України, хоча президентська кампанія може внести деяку напруженість у це питання», – зазначили в ІГ «Сократ».

До того ж, на думку аналітиків, перехід на формульний підхід до формування ціни на газ між «Газпромом» і «Нафтогазом» стимулюватиме український уряд до лібералізації роздрібних цін на газ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» прогнозує ціну газу, що імпортується в Україну, в першому кварталі 2010 року на рівні 300-310 дол. за тисячу кубометрів. При цьому, за прогнозами російського монополіста, ставка транзиту газу територією України з 2010 року збільшиться з 1,7 до 2,8-3 доларів за тисячу кубометрів на 100 км.