Епідемія грипу забрала життя вже 545 українців
15:42, 21 грудня 2009Суспільство
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За останню добу - 6 людей
В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань станом на 20 грудня забрала життя вже 545 осіб.
Як повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в тому числі за останню добу померли 6 осіб.
Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 044 тис. 929 осіб, за останню добу 18 тис. 922 особи.
Госпіталізовано з початку епідемії 173 тис. 443 українців, за останню добу – 2 тис. 367 осіб.
Епідемічний поріг перевищено в Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях та в Севастополі.
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