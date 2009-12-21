Епідемія грипу забрала життя вже 545 українців

В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань станом на 20 грудня забрала життя вже 545 осіб.

Як повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в тому числі за останню добу померли 6 осіб.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 044 тис. 929 осіб, за останню добу 18 тис. 922 особи.

Госпіталізовано з початку епідемії 173 тис. 443 українців, за останню добу – 2 тис. 367 осіб.

Епідемічний поріг перевищено в Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях та в Севастополі.