Кабмін пов'язав ціну нафти на аукціонах з її митною вартістю

Кабінет міністрів України своїм рішенням пов`язав ціну нафти українського походження, що реалізується на аукціонах, із митною вартістю російської нафти, що імпортується в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ із посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Продаж на аукціонах нафти ми вивели на ринковий рівень, щоб ціна не завищувалася (занижувалася – УНІАН) тим, хто тримає контрольний пакет на цьому аукціоні, а була така, яку дають митники», - сказала вона.

При цьому О.КУЖЕЛЬ додала, що дане рішення ухвалювалося з великими труднощами, а його остаточному ухваленню сприяла особиста зустріч прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО з представниками найбільших нафтопереробних і нафтотрейдерних компаній України.