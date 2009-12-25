Добкін забрав премію у Сергія Жадана
Пригадали "Помаранчеву" революцію...
|Михайло Добкін
За його словами, С.Жадан причетний до спалювання книг Євгена Кушнарьова під час "Помаранчевої" революції. "Я пропоную Сергія Жадана з цього списку виключити. Книги спалювали під час інквізиції, під час фашизму і, на жаль, під час "Помаранчевої" революції. Тут немає нічого особистого, я довіряю думці експертів, які включили його в цей список, але вважаю, що люди, які мають талант, повинні життєвим прикладом показувати, як треба чинити і як не треба", - заявив М.Добкін.
*** Сергій Жадан - поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Лауреат видавництва “Смолоскип” і Міжнародного літературного конкурсу “Гранослов”. Премія Бу-Ба-Бу за найкращий вірш 1998 року. У 2001-2007 роках його книги визнавалися найкращими книжками року. Лауреат премії імені Джозефа Конрада 2009 року.