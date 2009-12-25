Добкін забрав премію у Сергія Жадана

Харківського письменника Сергія Жадана виключили зі списку 29 осіб, відмічених творчими преміями міськвиконкому. Виключення відбулося 24 грудня під час засідання виконкому міськради за ініціативою харківського міського голови Михайла Добкіна, повідомляє Status Quo

За його словами, С.Жадан причетний до спалювання книг Євгена Кушнарьова під час "Помаранчевої" революції. "Я пропоную Сергія Жадана з цього списку виключити. Книги спалювали під час інквізиції, під час фашизму і, на жаль, під час "Помаранчевої" революції. Тут немає нічого особистого, я довіряю думці експертів, які включили його в цей список, але вважаю, що люди, які мають талант, повинні життєвим прикладом показувати, як треба чинити і як не треба", - заявив М.Добкін.

*** Сергій Жадан - поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Лауреат видавництва “Смолоскип” і Міжнародного літературного конкурсу “Гранослов”. Премія Бу-Ба-Бу за найкращий вірш 1998 року. У 2001-2007 роках його книги визнавалися найкращими книжками року. Лауреат премії імені Джозефа Конрада 2009 року.