МНС попереджає про посилення вітру у Криму
18:26, 03 січня 2010Суспільство
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Місцями до 25-30 м/с
Кримське управління МНС попереджає про посилення вітру на території автономії.
«Очікується посилення швидкості південно-західного вітру з переходом на північно-західний до 15-20 м/с, місцями до 25-30 м/с», - йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби Кримського управління МНС.
Проїзд по дорогах Криму, зокрема на Ангарському і Грушевському перевалах, забезпечено.
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