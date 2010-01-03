МНС попереджає про посилення вітру у Криму

Кримське управління МНС попереджає про посилення вітру на території автономії.

«Очікується посилення швидкості південно-західного вітру з переходом на північно-західний до 15-20 м/с, місцями до 25-30 м/с», - йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби Кримського управління МНС.

Проїзд по дорогах Криму, зокрема на Ангарському і Грушевському перевалах, забезпечено.