Севастополю вистачить газу і мазуту

Теплопостачальні організації Севастополя на першу декаду січня мають «нормальні ліміти» газу – МДА

Севастополь. 4 січня. УНІАН. Теплопостачальні організації Севастополя на першу декаду січня мають «нормальні ліміти» газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК на брифінгу.

За його словами, завдяки наданому напередодні Нового року «Укрексімбанком» кредиту, влада міста встигла одержати 12 млн. грн. із запланованих 30 млн. грн., і тим самим і «Севміськводоканалу», і «Севтеплоенерго» вдалося проплатити борги за електроенергію (по 2 млн. грн.), крім того - 8 млн. грн. направити на оплату за газ.

Тобто, за словами М.САГАЙДАКА, «це дало можливість місту отримати нормальні ліміти по електроенергії і по газу».

Сьогодні, сказав він, всі теплопостачальні організації працюють справно, мають ліміти, «і є впевненість у тому, що ми першу декаду січня пропрацюємо в повному об`ємі і на належному рівні».

Як продовжив М.САГАЙДАК, «сьогодні ми працюємо над отриманням другого траншу кредитної лінії, що теж дозволить нам проплатити в основному за газ і електроенергію, і дасть можливість працювати в січні стабільно».

Також, за інформацією М.САГАЙДАКА, «вдалося створити резерв мазуту і вугілля, є більш ніж місячний запас, який дозволяє стабільно працювати котельним».