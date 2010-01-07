Синоптики обіцяють припинення снігопадів

На завтра, 8 січня, синоптики прогнозують в Україні хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у західних областях часом невеликий сніг, мокрий сніг, а вночі та вранці на Лівобережжі невеликий сніг та дощ, місцями ожеледь, на Донбасі складні відкладення паморозі та ожеледі (в Криму та вдень на Закарпатті дощ).

В Україні місцями туман, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, у західних областях 5-10° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу; у східних та південних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 4-9° тепла, на узбережжі до 12°, вдень 8-13° тепла.

У Києві та Київській області без істотних опадів, місцями по області туман. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.