У ЄС відмовили і Тимошенко, і Януковичу

Німеччина, Франція та Великобританія не підтримують жодного кандидата на виборах президента України.

Відповідна заява була озвучена у четвер на зустрічі статс-секретарів міністерств закордонних справ трьох країн у Парижі, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на "Франс прес".

Також Берлін, Париж і Лондон хочуть, щоб Україна була загалом економічно сильною та демократичною державою, яка підтримує "мирні відносини з Росією".

Як зазначив статс-секретар з європейських справ МЗС Франції Пьєр Лелуш, це дуже важливо "для стабільності континенту".

У свою чергу, професор політології Кельнського університету Ґергард Сімон заявив, що у тристоронній заяві європейських дипломатів його дещо засмутило речення про майбутні "мирні відносини" між Україною та Росією.

Для політолога є несподіваним те, що це єдина зовнішньополітична проблема, яку наголошено.

"Скоріше можна було очікувати, що три країни бажають добрих відносин України з Євросоюзом", - зауважив експерт.

Побажання європейців Сімон назвав "новорічним рефлексом".

Політолог нагадав, що в минулі роки саме на початку січня "часто мали місце великі ускладнення з забезпеченням Європи російським газом через українські газопроводи".

Ці ускладнення були не в останню чергу зумовлені браком координації між Україною та Росією, вважає він.

"Наскільки я розумію, ці три держави, а з ними й Європейський союз, сподіваються, що в майбутньому таких проблем з енергопостачанням не буде. А якраз передумовою для цього є добрі відносини України з Росією. Так я розумію суть заяви", - сказав Сімон.

Втім, додав експерт, жоден з українських кандидатів у президенти "не виступає за щось інше, окрім мирних взаємин з Росією".

Українська правда