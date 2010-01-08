У ЄС відмовили і Тимошенко, і Януковичу
Заява пролунала у Парижі
Німеччина, Франція та Великобританія не підтримують жодного кандидата на виборах президента України.
Відповідна заява була озвучена у четвер на зустрічі статс-секретарів міністерств закордонних справ трьох країн у Парижі, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на "Франс прес".
Також Берлін, Париж і Лондон хочуть, щоб Україна була загалом економічно сильною та демократичною державою, яка підтримує "мирні відносини з Росією".
Як зазначив статс-секретар з європейських справ МЗС Франції Пьєр Лелуш, це дуже важливо "для стабільності континенту".
У свою чергу, професор політології Кельнського університету Ґергард Сімон заявив, що у тристоронній заяві європейських дипломатів його дещо засмутило речення про майбутні "мирні відносини" між Україною та Росією.
Для політолога є несподіваним те, що це єдина зовнішньополітична проблема, яку наголошено.
"Скоріше можна було очікувати, що три країни бажають добрих відносин України з Євросоюзом", - зауважив експерт.
Побажання європейців Сімон назвав "новорічним рефлексом".
Політолог нагадав, що в минулі роки саме на початку січня "часто мали місце великі ускладнення з забезпеченням Європи російським газом через українські газопроводи".
Ці ускладнення були не в останню чергу зумовлені браком координації між Україною та Росією, вважає він.
"Наскільки я розумію, ці три держави, а з ними й Європейський союз, сподіваються, що в майбутньому таких проблем з енергопостачанням не буде. А якраз передумовою для цього є добрі відносини України з Росією. Так я розумію суть заяви", - сказав Сімон.
Втім, додав експерт, жоден з українських кандидатів у президенти "не виступає за щось інше, окрім мирних взаємин з Росією".