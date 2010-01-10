Завтра погода буде ще гіршою

Завтра, 11 січня, на території України очікується ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у північній половині йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території дощі, вдень місцями сильні дощі.

Вітер східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на півночі та у східній частині місцями пориви 15-20 м/с, тумани.

Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та у південній частині 3-8° тепла (вдень в Криму до 12°).

У Києві та Київській області сильний дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вночі туман.

Температура впродовж доби по області від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.