У Севастополі чекають на приїзд Тимошенко

У Севастополі чекають на приїзд 14 січня до міста-героя прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови міської держадміністрації Владимир КАЗАРІН сьогодні на брифінгу.

«Ми чекаємо 14 січня візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Мета її поїздки робоча: наш іпотечний будинок на вулиці Кесаєва, який добудовувався за рахунок коштів іпотеки, житло для міста (очевидно, мається на увазі церемонія здачі будинку - УНІАН), і відкриття газового дюкера», - сказав він.

За словами В.КАЗАРІНА, «як прем`єр-міністра ми її супроводжуємо, це визначає порядок, і ми цей порядок виконуємо, хоча хтось може зробити зауваження, що вона одночасно кандидат у Президенти України». «Але вона приїжджає до нас в робочий час, у робочому статусі, не як людина, яка взяла відпустку для виборчої кампанії», - сказав він.

Голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН сьогодні на апаратній нараді також повідомив, що 14 січня можливий візит до міста прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.