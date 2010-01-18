Тимошенко відклала робочу поїздку на Харківщину
21:45, 18 січня 2010Суспільство
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Повідомляє облдержадміністрація
Робочу поїздку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харківської області, заплановану на завтра, 19 січня, відкладено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.
Як повідомляв УНІАН, очікувалося, що в рамках поїздки Ю.ТИМОШЕНКО відвідає держпідприємство «Електроважмаш», вручить харків’янам ордери на квартири і виступить на обласному телебаченні.
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