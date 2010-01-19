У центрі Львова бандити силою захопили BMW X6

У центрі Львова двоє невідомих осіб вкрали автомобіль BMW X6. Про це ЗІКуповідомив начальник Львівського міського управління міліції Ігор Цікало.

За його словами, чоловік вийшов із своєї квартири і підійшов до машини, щоб відвезти дітей в школу. Коли відкрив машину, до нього підбігли двоє і вдерлися до салону - один на переднє сидіння, а інший - на заднє. Вони почали тягнути чоловіка на заднє сидіння, але той почав кричати й боротися - і йому вдалося вирватися із авто. «А зловмисники поїхали його машиною», – повідомив Цікало.

На запитання, чи встановлено вже осіб, які вчинили цей злочин, Цікало повідомив, що наразі ні.