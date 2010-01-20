СБУ затримала кур’єра з «чорними» грошима на вибори

Співробітники Служби безпеки України 19 січня у Печерському районі Києва спільно із працівниками міліції затримали 30-річного жителя столиці, який перевозив кошти незаконних комерційних структур, які намагаються переводити готівку у тіньовий обіг для незаконного використання її у виборчому процесі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кур’єр перевозив у поліетиленовому пакеті 617 тис. грн. готівки.

Проводиться перевірка затриманого на причетність до скоєння злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Матеріали документування скеровані до органів прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.