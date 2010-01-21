Завтра на Київщині - до 20° морозу

22 січня на території України очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий сніг вночі пройде у центральних областях, Криму та Приазов`ї помірний сніг, вдень у північних областях без істотних опадів. В Криму місцями ожеледь, на дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, в південній та східній частинах окремі пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби коливатиметься від 11° морозу до 16°, у північній частині та в Карпатах вночі місцями 20-23°; у південних областях вночі та вдень 8-13° морозу, на Закарпатті та в Криму 2-7° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-3° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби по області 11-16° морозу, вночі місцями до 20°. По м. Києву 13-15° морозу.