Тимошенко підпише угоду з Дніпропетровщиною

Найближчим часом уряд планує підписати угоду про співпрацю з Дніпропетровською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді в міській раді Кривого Рогу.

Вона зазначила, що, насамперед, у цій угоді мають бути визначені п`ять основних напрямків співпраці, а також ключові міста, на яких необхідно зосередити увагу.

У відповідь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир БОНДАР заявив, що на сьогодні практично закінчується підготовка угоди, і найближчим часом документ може бути підписаний.

«Я думаю, що в нас через тиждень буде можливість підписати цю угоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за перший квартал цього року уряд має підписати угоди про регіональний розвиток з усіма областями України.

«Я хотіла б, щоб ця програма на базі угод щодо регіонального розвитку між кожною областю і урядом була підписана до 1 квітня 2010 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що фінансування цієї програми має бути передбачене в бюджеті 2010 року.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для кожної області будуть визначені пріоритетні напрямки розвитку. Разом з тим, вона підкреслила, що в угодах про регіональний розвиток для кожної області необхідно буде визначити кілька зон пріоритетного розвитку.