Політики намагаються застовпити Майдан на січень, але...

До Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації надійшли чергові заявки від політичних сил різного спрямування про наміри провести тривалі або безстрокові масові заходи на Майдані Незалежності в один і той самий час.

Так, станом на 22 січня, згідно з поданими заявками, тексти яких надали УНІАН в управлінні, Київська міська організація ВО “Батьківщина” хоче провести безстрокову акцію на Майдані Незалежності зі встановленням агітаційних наметів (починаючи з 18 січня). Крім того, є окрема заявка від ВО “Батьківщина” на проведення 5 лютого з 18.00 по 22.00 на центральній площі міста мітингу-концерту. Кількість залучених осіб не вказується в заявках.

КМО “Союз молоді регіонів України” має намір свої заходи проводити на Майдані незалежності з 20 січня по 1 березня. В тому числі заплановано мітинг “Роль молоді у майбутньому України” на 23 січня з 14.00 по 21.00 за участю в ньому близько 1 тис. осіб.

Крім того, відомо про безстрокову акцію на Майдані Незалежності ГО “Народне об’єднання “ЩИТ”, що мала розпочатися ще 5 січня. В її рамках на 23 січня запланована на головній площі столиці акція “За порядок в Києві”. До участі в ній передбачається залучити 200 осіб.

В мерії поки що не коментують, чи буде столична влада намагатися через суд продовжити обмеження на проведення масових заходів на Майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в столиці діє рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким заборонено проведення масових акцій на Майдані Незалежності в період з 9 січня по 5 лютого ц.р. Рішення було прийнято у зв’язку зі зверненням столичної влади з вимогою обмежити на період президентських виборів проведення будь-яких акцій та заходів партіями та громадськими організаціями на центральній площі міста.