Міліція і податкова шукають "ліву" горілку по всій Україні

Понад 6 тисяч літрів незаконно виготовленої горілки вартістю більше 100 тис. грн. вилучили працівники податкової міліції в місті Умань Черкаської області .

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби ДПА області, більше року 40-річний житель Умані незаконно виготовляв та продавав горілку власного виробництва. Як з’ясувалося, підпільний цех з розливу фальсифікату чоловік облаштував безпосередньо у власній квартирі. Виготовлену власноруч водно-спиртову суміш він продавав місцевому населенню по 16 гривень за літр у пластиковій або скляній тарі. Після того, як попит на його продукцію зріс, а обсягів виробництва в квартирі не вистачало, чоловік орендував ще й приватний будинок, де налагодив виробництво фальсифікованої горілки.

Податківці вилучили знаряддя та обладнання, що використовувалися у процесі виробництва фальсифікату. За даним фактом порушено кримінальну справу, організатору підпільного цеху загрожує від 5 до 10 років тюремного ув’язнення.

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У Павлограді Дніпропетровської області співробітники податкової міліції припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілки.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління податкової міліції ДПА в області Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

Інформація щодо існування підпільного виробництва надійшла до податківців від працівників місцевих лікарень, які скаржилися на збільшення кількості постраждалих від отруєння неякісними горілчаними виробами.

Підпільне виробництво організував у гаражі в центрі Павлограда 27-річний місцевий житель.

Виробнича лінія була здатна виготовляти понад 100 пляшок горілки на добу. Виготовлена алкогольна продукція реалізовувалась у місцях стихійної торгівлі Павлограда.

В ході обшуку з незаконного обігу вилучили майже 1000 пляшок готової продукції, інгредієнти та обладнання для виготовлення горілки.

Згідно з висновком експертизи, рідина що знаходилася у пляшках, мала хімічні речовини, які становлять загрозу для здоров`я людей.

Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів).

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Міліція Івано-Франківщини виявили 40 тисяч пляшок зі спиртним сумнівного походження.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області задокументували факт незаконного зберігання з метою реалізації в торговельній мережі близько 40 тисяч пляшок горілки сумнівного походження. Перед тим, як більшу частину цієї продукції було виявлено на складі одного з суб’єктів підприємницької діяльності, правоохоронці зафіксували факт реалізації пляшок горілки з такими ж етикетками в мережі торгівлі в одному з районів області.

Як додав В.ГУЛЬТАЙЧУК, на пляшках містяться марки акцизного збору з явними ознаками підробки. Зараз працівники міліції з’ясовують дійсне джерело походження алкогольної продукції, адже вихідні дані на етикетках вказують на те, що горілка виготовлена на одному підприємстві за межами Івано-Франківщини, натомість супровідні документи на перевезення і доставку горілчаної партії в Івано-Франківськ виписані відправником із зовсім іншого регіону. Зразки рідини, що містяться в пляшках з-під горілки п’яти найменувань, направлено для експертного дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС в області.