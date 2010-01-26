"Наша Україна" проведе мітинг у Крутах

29 січня у Крутах Чернігівської області до 92-річчя подвигу київських студентів «Наша Україна» проведе мітинг пам’яті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, очікується участь в акції Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Початок акції - о 12.00.

Прес-служба “Нашої України” нагадує, що 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути (за 18 км від міста Ніжин Чернігівської області) відбувся нерівний бій київських студентів з шеститисячним загоном більшовицької армії.

“Три сотні юнаків стали у той день на захист Вітчизни. Вони не думали про ще зовсім юне власне життя та про допомогу, якої не було звідки чекати. Вони були серцем з такою ж молодою Українською державою, яка щойно народжувалася. У нерівному бою загинула більшість ще не обстріляних й незагартованих бійців. На кілька днів бій студентів під Крутами стримав завоювання Києва більшовиками. Подвиг цих юних героїв навічно увійшов у літопис боротьби за незалежність України, як свідчення незалежності духу українського народу, його споконвічного прагнення до волі і справедливості”, - зазначається в повідомленні.

Акредитація представників ЗМІ на захід триває до 15.00 28 січня за тел. 206-60-77.